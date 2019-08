Nel ritiro di Champoluc il test-match con la Primavera del Torino termina con la vittoria dei Granata per 3-2.

Parte bene il Savona, al 4° minuto la prima occasione, Tognoni per Vita ma il portiere blocca in due tempi. Al 5° minuto tiro da fuori del Torino palla alta sopra la traversa.

11° minuto Vita in mezzo per Tognoni palla respinta dalla difesa granata.

17° gol Torino con il numero 9 Lorenzo Lucca.

18° Tognoni si invola ma il portiere si oppone nell’uno contro uno.

Al 21° ci prova il Torino dalla distanza ma Vettorel para senza problemi.

22° minuto tiro dalla distanza di Bacigalupo il portiere respinge con difficoltà in calcio d’angolo.

25° minuto gol del Torino di Fabio Gonella, la terza rete per i granata al 44° con Marco Garetto.

Nella ripresa Mister Siciliano cambia modulo, al 26° minuto gol del Savona su rigore di Tripoli al suo esordio in maglia biancoblù. Accorcia per il definitivo 2-3 !) 37° Amabile su cross di Pertica, anche lui bagna l’esordio con una rete.

Questa mattina, per la squadra, allenamento defaticante in piscina e pomeriggio sul campo.