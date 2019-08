Savona, presentato mister Siciliano e il suo staff

Nella splendida cornice del Resort “CampZero” di Champoluc si è svolta la presentazione ufficiale di Mister Siciliano del suo Staff e di alcuni nuovi arrivi in biancoblù.

Hanno aperto la conferenza il Sindaco di Chamoluc Alex Brunod e il General Manager di “CampZero” Claudio Coriasco che ringraziamo per la collaborazione e per la disponibilità dimostrata sin dall’arrivo della squadra in Val d’Ayas.

Nell’occasione, davanti ai giornalisti ed ai tifosi presenti in sala, sono stati presentati 7 tesserati che faranno parte della “rosa” a disposizione del Mister. I volti noti di Jonathan Rossini e di David Samuel, le novità Matteo Buratto, Diego Vita, Alessio Tissone, Tommaso Ghinassi e il portiere Thomas Vettorel.

Molta emozione e determinazione per Mister Siciliano che punta sui grandi obbiettivi dettati dalla Società e dal DS Christian Papa. “Sono felice di essere tornato a Savona dove sono stato benissimo dal punto di vista umano grazie ai tifosi e all’ambiente. Lavoreremo al massimo per vincere tutte le partite e per dare grandi soddisfazioni a chi ci ha dato per questa grande occasione. Abbiamo alle spalle una Società ambiziosa e con una mentalità vincente.

Lista dei calciatori presenti in ritiro:

Portieri:

Vettorel Thomas

Guadagnin Ilario (prova)

Difensori:

Rossini Jonathan

Ghinassi Tommaso

Tissone Alessio

Pertica Gian Vito

Paoluzzi Filippo

Grani Eros

Nardi Carlo

Centrocampisti:

Bacigalupo Andrea

Buratto Matteo

David Samuel

Mehic Alan

Brignone Francesco

De Simone Gennaro (prova)

Petricevic Luka (prova)

Attaccanti:

Tognoni Marco

Vita Diego

Bertuzzi Gianluca (prova)

Crudo Vincenzo (prova)