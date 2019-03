Savona-Oltrepovoghera 3-2, vittoria in amichevole

Allenamento congiunto questo pomeriggio al Parisi di Voghera, il Savona vince 3-2 con l’Oltrepovoghera.

Nel primo tempo, i padroni di casa passano in vantaggio al 7° minuto e nonostante le tante occasioni per i Biancoblù il 1° tempo termina 1-0.

Nella ripresa ancora l’Oltrepovoghera che raddoppia al 9° minuto. La reazione del Savona non si fa attendere ed è Lombardi ad accorciare.

Passano 2 minuti e Virdis appena entrato pareggia i conti. Al 44° Lombadi segna il gol del definitivo 3-2 per il Savona. La ripresa è fissata per martedì pomeriggio quando mister Grandoni preparerà il prossimo impegno di campionato alla ricerca del miglior piazzamento possibile in vista dei play off.