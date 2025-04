Corso sbugiarda le donne di Salis: maschilista è il Pd, non certo la Lega

“Nella Lega il maschilismo e la discriminazione di noi donne non esiste. Però siamo ai soliti ipocriti slogan e alle contraddizioni di chi non ha altri argomenti, seri, per contestare il centrodestra.

Le donne della (ormai inesistente) coalizione di centrosinistra a sostegno della loro candidata a sindaco oggi hanno attaccato il Carroccio affermando che sarebbe maschilista soltanto perché a un convegno di economia parteciperanno degli uomini.

Ma la Lega proprio venerdì pomeriggio organizza un convegno su importanti temi per il futuro di Genova (Commercio, Scuola, Innovazione) dove le protagoniste sono tutte donne ossia i tre assessori leghisti Paola Bordilli, Marta Brusoni e la sottoscritta.

Ora, quindi, mi aspetto un comunicato stampa degli ‘uomini per Silvia Salis sindaca’ che ci attaccano accusandoci di femminismo (l’unico ospite uomo sarà ovviamente il nostro candidato sindaco Pietro Piciocchi che porterà un gradito saluto).

Pertanto, basta chiacchiere e slogan.

Tenendo ben presente che su tre assessori a disposizione a Tursi il nostro partito ha scelto proprio tre donne, alle donne dello ‘specchietto per le allodole’ chiedo di avere idee e fare proposte concrete a beneficio delle genovesi.

Però proposte di reale interesse, non le solite bandierine da sventolare in piazza o da inviare a mezzo stampa per cercare il ‘titolino’ e un poco di visibilità.

Voi siete smontate persino dalle vostre elette, che dei vostri partiti fanno o hanno fatto parte a più livelli.

Basti ricordare come l’ex capogruppo a Tursi Cristina Lodi se ne sia andata via per convolare in Azione: ‘zittita’ e discriminata dai maschietti dem che l’avevano fatta ‘soffrire’. O come la stessa Roberta Pinotti pochi giorni fa, perfino in un’intervista su un quotidiano, abbia ammesso e descritto molto bene il maschilismo esistente all’interno del Pd”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore comunale alle Pari opportunità Francesca Corso (Lega) replicando alle “donne a sostegno di Silvia Salis sindaca”.

