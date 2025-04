Genova Foce, 57enne rimasta uccisa sotto la palma: 12 indagati

Sono dodici le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Francesca Testino, la 57enne rimasta uccisa sotto una grossa palma caduta in piazza Paolo Da Novi lo scorso 12 marzo a Genova Foce.

Tra gli indagati ci sono attuali ed ex tecnici di Aster, l’azienda comunale che gestisce anche il verde pubblico, oltre a un paio di consulenti esterni.

L’iscrizione era necessaria per permettere alle persone coinvolte di nominare propri consulenti in vista dell’autopsia, disposta dal pubblico ministero Fabrizio Givri, che dovrà chiarire le cause esatte del decesso.

Con l’esame autoptico in programma nei prossimi giorni, la famiglia potrà finalmente fissare la data dei funerali.

Le indagini della Procura procedono su più fronti.

Nei giorni scorsi i carabinieri forestali hanno acquisito documenti e condotto accertamenti negli uffici della Direzione Verde Pubblico del Comune di Genova, del Municipio Medio Levante e di Aster.

L’obiettivo è ricostruire lo stato di salute della palma e verificare se ci siano stati interventi o negligenze che possano averne causato il cedimento.

Diverse testimonianze e immagini di Google Maps indicano che l’albero era inclinato già dal 2008.

Parallelamente, proseguono le indagini avviate dall’avvocato della famiglia Testino, Emanuele Lamberti, che si avvale del medico legale Marco Canepa e dell’agronomo Roberto Garzoglio.

Quest’ultimo sta analizzando le condizioni della palma e valutando l’eventuale impatto di lavori stradali nei pressi del punto di caduta.

Lamberti e i suoi consulenti hanno già effettuato un sopralluogo e acquisito documentazione utile per far luce sulla vicenda.

Un elemento chiave delle indagini sarebbe un filmato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona, attualmente al vaglio degli inquirenti.

Intanto, la sorella di Francesca Testino ha ribadito, tramite il proprio legale, di non accettare l’idea che la tragedia possa essere attribuita a cause di forza maggiore: “Questa situazione non l’accetto”.

