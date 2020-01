Savignone, donna ubriaca al volante provoca incidente: denunciata. Patente ritirata

L’altra sera a Savignone una donna genovese di 50 anni, alla guida della sua autovettura Toyota, ha perso il controllo della sua auto ed è andata a sbattere violentemente contro un altro mezzo che procedeva nella corsia opposta.

Il conducente dell’altro veicolo coinvolto per fortuna è uscito illeso dall’abitacolo.

La donna è stata quindi sottoposta ai controlli con etilometro, da cui è risultata avere un tasso alcolemico di molto superiore ai limiti consentiti.

Per tale motivo è stata denunciata in stato di libertà dai carabinieri per guida in stato di ebrezza alcolica.

Inoltre la patente di guida le è stata ritirata e l’autovettura è stata sottoposta a sequestro per confisca.