Saturday night dell’onorevole attacchino: Viviani come tanti per Ponzanelli sindaca

Attacchino. Tradizione leghista. Saturday night in giro per Sarzana a fare campagna elettorale come tanti per Cristina Ponzanelli sindaca.

L’onorevole spezzino Lorenzo Viviani (Lega) è un esperto biologo, pescatore e imprenditore del settore, amante dell’ambiente, ma soprattutto una persona semplice, seria e perbene, che non disdegna di sporcarsi le mani con colla, pennello e manifesti per tirare la volata all’avvocata scelta dal centrodestra per conquistare la rossa Sarzana.

Così, anziché passare in famiglia il sabato sera, il deputato della Lega si è incontrato con altri militanti ed è andato su e giù per mettere a posto i manifesti elettorali in città.

L’appuntamento alle urne per i sarzanesi è domenica 10 giugno.