Sassuolo-Spezia, sfida in equilibrio in serie A

Il bilancio tra Sassuolo e Spezia in Serie A è in equilibrio, con una vittoria per parte e un pareggio; nelle tre sfide entrambe le squadre hanno sempre segnato almeno un gol.

Dopo aver vinto le prime tre partite tra Serie A e Serie B contro lo Spezia, il Sassuolo ha ottenuto un solo punto nelle due più recenti (2-2 nella gara di andata, reti di Manaj, Gyasi e doppietta di Raspadori).

Considerando tutte le competizioni, il Sassuolo ha vinto cinque dei sette confronti con lo Spezia (1N, 1P), non trovando però il successo proprio nelle ultime due sfide nel massimo campionato (1-2 il 6 febbraio 2021, 2-2 il 5 dicembre 2021).

Lo Spezia ha trovato il gol in tutte le tre sfide in Serie A contro il Sassuolo, segnando cinque reti in totale: solo contro Cagliari (otto) e Sampdoria (sei) i liguri hanno realizzato più reti nel massimo campionato.