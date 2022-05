“Sarnano – Sassotetto”: Roberto Malvasio rallentato dalla pioggia

Prima cronoscalata con una Peugeot 308 per il pilota di Ronco Scrivia

Ha lasciato un pò di amaro in bocca a Roberto Malvasio il debutto stagionale avvenuto alla 31^ edizione della cronoscalata “Sarnano – Sassotetto” – Trofeo Scarfiotti, secondo atto del CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna). La prestazione del pilota di Ronco Scrivia, che ha preso parte alla gara marchigiana con una per lui inedita Peugeot 308 in configurazione Cup Style, messagli a disposizione dalla DP Racing de L’Aquila, è stata infatti condizionata dalla forte pioggia che si è abbattuta sull’intera manifestazione.

“Purtroppo la forte pioggia ha condizionato la mia gara in maniera pesante – ha osservato il portacolori della Winners Rally Team – e la mancanza di conoscenza del nuovo mezzo sul bagnato mi ha fatto tirare i remi in barca già dall’inizio del tracciato. Peccato perché nelle prove asciutte del sabato, con l’ottimo asfalto di Sarnano, avevo preso subito confidenza con la vettura e messo a segno un eccellente tempo, per quelli che sono i miei parametri, nella seconda salita di prova“.