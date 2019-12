Santa Margherita: corso Matteotti, piazzetta sedili e verde

Un primo tratto del contro viale di corso Matteotti sarà pedonalizzato per creare una piazzetta con sedute e verde pubblico. Questo è il risultato più evidente del rifacimento della rotonda di San Bernardo il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale.

La sperimentazione ha dato risultati soddisfacenti azzerando gli incidenti stradali in quel tratto. Dunque sarà confermata la modifica alla viabilità che ha visto l’allargamento dell’attuale rotatoria, per rendere più chiari i flussi veicolari e quelli pedonali, sarà creata una piazzetta, speculare a quella già esistente adiacente all’oratorio, ricavata dalla pedonalizzazione del primo tratto del contro viale fino all’isola ecologica.

Al centro ci sarà una rotonda con un rialzamento graduale e le corsie di marcia saranno anche delimitate da luci a raso che di sera aiuteranno ulteriormente gli automobilisti. In precedenza vi era una rotatoria molto piccola che permetteva di immettersi a velocità elevata.

Il progetto prevede una parziale sagomatura della carreggiata stradale nella zona della piazzetta Pellerano Murtola, necessaria per portare l’immissione delle vetture su corso Matteotti in posizione più avanzata in modo che queste dispongano di una migliore visibilità al momento dell’inserimento in carreggiata. I lavori inizieranno i primi mesi del 2020 e, salvo imprevisti, avranno durata di 150 giorni.

«Siamo pronti a iniziare un intervento che porterà modifiche positive per la viabilità sull’asse San Siro – Centro – dichiara il Sindaco Paolo Donadoni – importante anche perché è la via che conduce alla zona residenziale più densamente popolata e al plesso scolastico. I risultati della sperimentazione svolta in questi anni, supportati dal parere positivo della Polizia Locale, ci dicono che la soluzione adottata funziona bene. Inoltre con questa riqualificazione riusciamo a ricavare una nuova area pedonale che migliorerà il passaggio a piedi, sarà una piazzetta godibile e incorniciata dal verde, e porterà beneficio agli esercizi commerciali della zona. Un nuovo passo per ampliare le aree pedonali cittadine per migliorare la qualità della vita». ABov