Santa Margherita, arte, cultura e wedding a Villa Durazzo

La Società Progetto Santa e il Comune di Santa Margherita Ligure, in collaborazione con operatori cittadini, organizzano la prima edizione di Romantic Time. Sarà un mese di arte, cultura e wedding a Villa Durazzo. La manifestazione si svolgerà tra l’8 febbraio e l’8 marzo con una serie di eventi tematici.

«Villa Durazzo si propone, come in altre occasioni, come fulcro di attività e come luogo di incontro ̶ spiega Beatrice Tassara, assessore con delega a Villa Durazzo ̶ curando relazioni anche con gli operatori economici e commerciali, in questo caso specifico con quelli di un particolare settore.

Santa Margherita del resto è diventata luogo che ospita ormai abitualmente numerosi matrimoni, nella stessa Villa Durazzo ma anche alla Cervara, oltre che nelle chiese cittadine. Con questa nuova iniziativa si intende stimolare tutte le persone che, in questo ambito, lavorano e hanno proposte da avanzare e progetti da illustrare». ABov

Il programma ROMANTIC TIME Arte, Cultura e Wedding 8 Febbraio – 8 Marzo 2020 Villa Durazzo – Santa Margherita Ligure 8-9 FEBBRAIO 2020 ROMANTIC WEDDING

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00 Sabato 8 Villa San Giacomo: From Santa with Love

Ore 11,00 Inaugurazione con buffet offerto da Capurro Ricevimenti e interventi musicali di Giulia Ermirio.

Ore 14,30 Dimostrazione al Tombolo di Caterina Guerisoli

Ore 15,30 Intermezzo Musicale a cura del Duo d’Archi G.E. Music Project.

Domenica 9 Villa San Giacomo: From Santa with Love

Ore 14,30 Preparazione spose con acconciatura e trucco a cura dell’Equipe Coiffeur Vanni.

Ore 15,00 Intermezzo Musicale a cura del Duo d’Archi G.E. Music Project.

Ore 15,30 Dimostrazione del dr. Barendson in veste di celebrante nel Rito Civile.

Ore 16,00 Sfilata abiti “Lei Sposa” con gioielli della gioielleria Priolo, bouquet da sposa di F&B di Flavio Gatto, musica G.E. Music Project.

14-15-16 FEBBRAIO 2020

EVENTO “PAROLE D’AMORE 2020” Villa San Giacomo: Ore 16,30 Presentazione delle Antologie di San Valentino a cura delle Edizioni Tigulliana. CENA ROMANTICA Villa Durazzo: Cena romantica con musica, a cura di Capurro Ricevimenti. (su prenotazione). Appuntamento ore 20,00. Su prenotazione: Tel. 0185.205449 – 0185.472637 Villa San Giacomo: Ore 10,00- 18,00 “Dettagli da un matrimonio” nell’arte, nella fotografia, nella pasticceria, nelle composizioni floreali.

Sabato 15 Villa Durazzo: Ore 16,30 “A tavola con gioia. Cucinare a Portofino e dintorni” di Alessandra Giambertone e Augusta Rapallo (Sagep Editrice). Saranno presenti le autrici e la curatrice del libro Ilaria Fioravanti

Villa San Giacomo: Ore 10,00- 18,00 “Dettagli da un matrimonio” nell’arte, nella fotografia, nella pasticceria, nelle composizioni floreali.

Domenica 16 Villa Durazzo: Ore 16,30 Salotto romantico – Musica e poesia- Concerto di musica flautistica a cura di MusicaAmica e dei Corsi Internazionali di alto perfezionamento di flauto e lettura di poesie.

Villa San Giacomo: Ore 10,00- 18,00 “Dettagli da un matrimonio” nell’arte, nella fotografia, nella pasticceria, nelle composizioni floreali.

22-23 FEBBRAIO 2020 ROMANTIC WEDDING

SABATO 22 Villa Durazzo: “Percorso Romantico” a cura di Villa Durazzo.

Dalle ore 14,30 Villa Durazzo presenta il suo percorso romantico dedicato ai futuri sposi e non solo, dal rito al taglio della torta, attraverso la visita alle sale di Villa Durazzo che si vestiranno a nozze per vivere la magia del matrimonio.

Ore 16,30 “I found my Wedding in Santa…”: Bon Ton, Destination Wedding, Make Up & Style, Haute Couture e Non Solo per un speciale Focus sul Wedding” – Evento a cura di Loveinportofino Wedding and Event Planner www.loveinportofino.com – per i dettagli #romantictimesml. Al termine aperitivo offerto da Capurro Ricevimenti.

Villa San Giacomo: Ore 10,00- 18,00 “Dettagli da un matrimonio” nell’arte, nella fotografia, nella pasticceria, nelle composizioni floreali.

DOMENICA 23 Villa Durazzo: “Percorso Romantico” a cura di Villa Durazzo. Dalle ore 10.30 Villa Durazzo presenta il suo percorso romantico dedicato ai futuri sposi e non solo, dal rito al taglio della torta, attraverso la visita alle sale di Villa Durazzo che si vestiranno a nozze per vivere la magia del matrimonio.

Ore 11,30 “I found my Wedding in Santa”:Bon Ton, Destination Wedding, Make Up & Style, Haute Couture e Non Solo per un speciale Focus sul Wedding” – Evento a cura di Loveinportofino Wedding and Event Planner www.loveinportofino.com – per i dettagli #romantictimesml

Aperitivo offerto da Capurro Ricevimenti.… si prosegue nel pomeriggio.

Villa San Giacomo: Ore 10,00- 18,00 “Dettagli da un matrimonio” nell’arte, nella fotografia, nella pasticceria, nelle composizioni floreali.

1 MARZO Ore 16,00 “Quando il giallo si tinge di rosa” incontro con le autrici Elena e Michela Martignoni. Nel corso del programma verrà presentato in anteprima il loro ultimo giallo dal titolo “Il paese mormora” della serie “Le indagini del Commissario Bertè” di Emilio Martini (Corbaccio Editore).

Villa San Giacomo: Ore 10,00- 18,00 “Dettagli da un matrimonio” nell’arte, nella fotografia, nella pasticceria, nelle composizioni floreali.

5-6-7-8 MARZO “IL BELLO DELLE DONNE LIGURI” Villa Durazzo e Villa San Giacomo.