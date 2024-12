Sampdoria-Carrarese, Serie B: probabili formazioni, orario, dove vederla in tv

La sfida Sampdoria-Carrarese, valida per la 19ª giornata di Serie B, si gioca questa sera, giovedì, alle ore 20:30 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Un match importante per entrambe le squadre, che cercano di consolidare la propria posizione in classifica in vista della seconda parte della stagione.

Il momento della Sampdoria

Da quando Leonardo Semplici è subentrato sulla panchina blucerchiata, la squadra ha raccolto due pareggi e subito una sconfitta in Coppa Italia. Nonostante un inizio altalenante, il terzo cambio tecnico stagionale sembra iniziare a dare i primi frutti. La Sampdoria punta a risalire la classifica e a centrare almeno i playoff, con il modulo 3-5-2, già testato contro la Roma, che sembra essere la soluzione più adatta.

La sorpresa Carrarese

La Carrarese è una delle rivelazioni di questo campionato. Partita con l’obiettivo della salvezza, si trova ora a un solo punto dalla zona playoff per la promozione. Una squadra ben organizzata, che affronta questa sfida con la voglia di sorprendere, nonostante le differenze tecniche e di obiettivi rispetto alla Sampdoria.

I protagonisti e le chiavi del match

La Sampdoria punta sulla sua coppia d’attacco, composta da Tutino e Coda, tra le più prolifiche della Serie B. La loro qualità potrebbe essere decisiva per conquistare i tre punti. La Carrarese, invece, cercherà di mettere in campo compattezza e determinazione, caratteristiche che l’hanno portata a essere una delle squadre più difficili da affrontare in questa stagione.

Probabili formazioni Sampdoria-Carrarese

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Venuti, Meulensteen, Riccio; Ioannou, Ricci, Vieira, Bellemo, Ioannou; Tutino, Coda. All. Semplici.

Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Oliana, Illanes, Zanon; Cicconi, Schiavi, Zuelli e Bouah; Cherubini, Shpendi; Cerri. All. Calabro.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Dove vedere Sampdoria-Carrarese in tv e streaming

TV : La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

: La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Streaming: Disponibile su DAZN e Now TV per gli abbonati.

