Samp, Thorsby: Doria grande squadra

Finalmente a Genova. Morten Thorsby ha firmato il suo contratto con la Sampdoria lo scorso 11 gennaio e adesso, dopo sei mesi di attesa, è pronto a cominciare la nuova avventura in blucerchiato.

«Scegliere la Sampdoria non è stato difficile: è un grande club, con una storia importante e la maglia più bella del mondo – si presenta al media ufficiale doriano in italiano, che ha studiato per prepararsi al meglio a questa nuova avventura -, giocare in Serie A è un sogno che si realizza. Che giocatore sono? Un centrocampista dinamico, box-to-box: mi piace inserirmi in attacco e provare a fare gol, ma anche dare il mio contributo in fase difensiva».

Responsabilità. «Essere il primo norvegese della storia della Sampdoria è una bella responsabilità – aggiunge il classe 1996 -, farò del mio meglio per dare una buona impressione dei giocatori norvegesi. Quando ero piccolo, come molti scandinavi, guardavo la Premier League e la mia squadra era l’Arsenal di Rosicky e Diaby. Questi giocatori erano le mie stelle, quelli che avevo come riferimento, ma seguivo anche la Serie A coi suoi giocatori e quindi essere qui è davvero speciale. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sul campo insieme ai miei nuovi compagni».