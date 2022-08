Samp-Reggina, i convocati di Giampaolo sono 23 per la Coppa

La Sampdoria è pronta per l’esordio in Coppa Italia. Per la sfida con la Reggina – valida per i trentaduesimi e in programma questa sera, venerdì, al “Ferraris” di Genova (ore 21.15, diretta tv su Italia 1) – Marco Giampaolo ha convocato 23 blucerchiati. A seguire l’elenco completo.

Portieri: Audero, Ravaglia, Tantalocchi.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Leverbe, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Candreva, Djuricic, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Yepes.

Attaccanti: Caputo, De Luca, Quagliarella.