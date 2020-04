Samp, Ranieri: Resterò sicuramente in blucerchiato

Claudio Ranieri non ha dubbi sul proprio futuro a Genova . La prossima stagione, il tecnico ha intenzione di sedere ancora sulla panchina della Sampdoria, come si evince dalle sue dichiarazioni ai media in merito al proprio futuro.

«Se resterò alla Samp? Sicuro. Empatia totale con l’ambiente e un anno di contratto con il club. Sempre che il presidente sia d’accordo». Massimo Ferrero, dal canto suo, non ha espresso finora nessun dubbio in merito a Ranieri, ma, anzi, lo ha sempre ricoperto di elogi per il suo operato e per la sua grande esperienza.

Una dichiarazione d’amore per un matrimonio che dovrà proseguire per le intenzioni di entrambi.