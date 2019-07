Samp-Pro Patria, Di Francesco: Ottime risposte dal gruppo

Col il 4-0 all’Aurora Pro Patria, si chiude il primo ciclo di amichevoli della Sampdoria di Eusebio Di Francesco.

E il mister blucerchiato si dice soddisfatto di quanto fatto dai suoi ragazzi, pur facendo un piccolo distinguo tra l’andamento tra le due formazioni scese in campo prima e dopo l’intervallo. «Abbiamo provato a giocare in un certo modo – esordisce il tecnico -, facendo e ripetendo quello che tentiamo di mettere in pratica in allenamento. Nel primo tempo ci è riuscito meglio, ma nel secondo i ragazzi hanno cercato di farlo come chi è partito dall’inizio. Abbiamo avuto un po’ meno qualità così le giocate con ci sono riuscite proprio tutte, ma la volontà era quella».

Desiderio. Il giudizio è dunque ampiamente positivo, come l’allenatore ci tiene a ribadire ai microfoni dell’Official Media: «Mi piace che ci sia il desiderio di replicare quello che facciamo in allenamento, che sia in difesa o in attacco. Ho avuto ottime risposte e visto le verticalizzazioni che chiedo quando si lavora».