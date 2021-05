Samp-Parma, Quagliarella: serata perfetta

500 partite in Serie A: un traguardo impressionante. Fabio Quagliarella entra di diritto nell’Olimpo del calcio italiano, tra i più presenti di sempre. «Festeggio un gran bel traguardo – dice il capitano -, e lo faccio con gol e vittoria: un sabato sera perfetto».

Pubblico. «È stata una bella stagione – prosegue il numero 27- non siamo stati mai in zona rossa, anzi abbiamo raggiunto anche quota 52. L’unica pecca di quest’annata è stata l’assenza dei tifosi. Centesimo gol in blucerchiato? Me ne manca solo uno. Avrei potuto segnare stasera, ma forse è meglio così: spero di festeggiarlo l’anno prossimo con il pubblico».

Fortuna. Infine qualche parola per Ranieri. «Dispiace per il mister: ci ha lasciato tanto – conclude Quaglia -. Ci ha preso in una situazione difficile e ci ha salvato e quest’anno abbiamo fatto un campionato tranquillo. Gli auguro tanta fortuna: sono sicuro che in futuro ci sentiremo».