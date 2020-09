Samp, pari 2-2 nel primo test contro l’Alessandria

Non bastano i primi gol di Quagliarella e Bonazzoli per superare l’Alessandria.

Al “Moccagatta” la prima amichevole pre-campionato finisce 2-2. Due volte in vantaggio, la Sampdoria si fa rimontare dalla formazioni grigia nei minuti finali.

Capitano. I blucerchiati impostano le battute iniziali sul palleggio, con i padroni di casa bravi a chiudersi e a ripartire. Al 7′ ecco la fiammata: Verre serve Quagliarella in area, controllo ad aggirare la marcatura del diretto avversario e conclusione nell’angolino. Il primo centro stagionale – neanche a dirlo – porta la firma del capitano. Al 18′ Bonazzoli sfiora il raddoppio con un mancino da fuori, quindi è Ravaglia a mettersi in mostra al 26′, quando vola in tuffo a deviare in angolo un destro dalla distanza di Castellano. Nulla può però al 37′ sul rigore conquistato e trasformato da Eusepi, che ristabilisce la parità prima dell’intervallo.

Pari. Gli unici cambi operati nell’intervallo riguardano Depaoli per Ramírez e Gazzi per Casarini tra i grigi. Nonostante i carichi di lavoro i blucerchiati fanno valere la maggior cifra tecnica e al 14′ arriva il raddoppio. Quagliarella serve un assist al bacio per Bonazzoli che di testa svetta più in alto di tutti e infila Crisanto. Al 17′ Ranieri rivoluziona la Samp, schierando, tra gli altri, Ferrari (al rientro in campo dopo il lungo infortunio) e Yoshida nell’inedita posizione di centrocampista centrale al fianco di Capezzi. Al 24′ però è Ravaglia a sfoderare una strepitosa parata d’istinto sul neoentrato Podda, emulato al 39′ da Crisanto, attento a deviare un destro da fuori di Yoshida. Al 42′ Poppa scappa in contropiede, approfitta di un’indecisione difensiva doriana e trova con un tocco morbido il gol del pari. Finisce 2-2, minuti nelle gambe e appuntamento a domani, domenica, per il secondo test con il Derthona.

Alessandria 2

Sampdoria 2

Reti: p.t. 7′ Quagliarella, 37′ Eusepi rig.; s.t. 14′ Bonazzoli, 42′ Poppa.

Alessandria (3-4-2-1): Crisanto; Prestia (21′ s.t. Vitale), Cosenza, Macchioni (17′ s.t. Podda); Parodi, Casarini, Suljic, Castellano (17′ s.t. Poppa); Di Quinzio (1′ s.t. Gazzi), Chiarello (17′ s.t. Gerace); Eusepi (41′ s.t. Suppa).

A disposizione: Baschiazzorre.

Allenatore: Gregucci.

Sampdoria (4-4-2): Ravaglia; Rocha (17′ s.t. Ferrari), Tonelli, Colley (17′ s.t. Regini), Augello (17′ s.t. Murru); Ramírez (1′ s.t. Depaoli), Vieira (17′ s.t. Capezzi), Verre (17′ s.t. Yoshida), Léris (17′ s.t. La Gumina); Quagliarella, Bonazzoli (17′ s.t. Prelec).

A disposizione: Avogadri, Chabot, Bahlouli.

Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Di Graci di Como.

Assistenti: Agostino di Cinisello Balsamo e Galimberti di Seregno.

Note: recupero 0′ p.t. e 0′ s.t.; spettatori 525; terreno di gioco in discrete condizioni.