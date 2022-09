Samp, Osti conferma Giampaolo fino al Monza

Traballa la panchina di Giampaolo dopo la sconfitta della Samp nel derby ligure contro lo Spezia.

Il direttore Osti però conferma il tecnico almeno fino alla gara contro il Monza .

“Io sono qui per dire che alla ripresa contro il Monza ci sarà sicuramente ancora Marco Giampaolo in panchina. Forse non ci sarà lui seduto perché squalificato, ma vedremo se gli verrà tolta una giornata. I numeri sono impietosi, ma valutiamo anche la prestazione di oggi. La squadra ha creato delle occasioni contro una squadra buona come lo Spezia, poi si possono fare tante valutazioni. Non si possono prendere gol dopo così pochi secondi, ma sono valutazioni che poi faremo. Ci sarà un confronto con il tecnico, la squadra e la società, faremo le valutazioni al nostro interno”.