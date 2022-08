Samp-Lazio, i precedenti sorridono ai biancocelesti

Il prossimo sarà il 113° incontro in Serie A tra Samp e Lazio: il bilancio sorride ai biancocelesti che vantano 54 vittorie a fronte di 27 successi blucerchiati – completano 31 pareggi.

La Sampdoria ha vinto solo due delle ultime 21 sfide in Serie A contro la Lazio (3N, 16P): dal 2011 infatti solo contro il Napoli (17) i blucerchiati hanno perso più match in campionato che contro i biancocelesti.

Dopo il successo per 2-0 nel girone di ritorno dello scorso campionato, la Lazio potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A contro la Sampdoria per la prima volta dal 2015 (tre in quell’occasione).

Il punteggio più frequente tra Sampdoria e Lazio in Serie A è il successo per 1-0 dei capitolini, finale di 18 incontri: l’ultimo ottenuto grazie al gol di Luis Alberto nel febbraio 2021, all’Olimpico.