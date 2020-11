Samp, Hermansen: Sono qui per crescere

La Sampdoria continua a pescare in Norvegia. Del resto non c’è due senza tre. E così, dopo Morten Thorsby e Kristoffer Askildsen, ecco Noah Bech Hermansen. «Ho 18 anni e arrivo da Fredrikstad, piccolo centro a un’ora da Oslo – si presenta il difensore, aggregato da qualche settimana alla Primavera di Felice Tufano -. Il fatto che qui ci fossero già due miei connazionali non ha influenzato la mia scelta: non ci ho pensato due volte ad accettare la Samp».

Crescere. «A causa della pandemia – continua il neoacquisto – il campionato è fermo ma per fortuna continuiamo ad allenarci e imparo ogni giorno dall’allenatore e dai compagni. Sono un centrale tecnico, che sa leggere il gioco ma ho molti aspetti da migliorare: sono qui per crescere. Il mio obiettivo principale alla Samp è divertirmi: se mi diverto, miglioro».