L’ex presidente della Samp Ferrero è tornato a casa ed oggi sarà una giornata importante per i blucerchiati con la nomina del nuovo presidente.

Er Viperetta ha lasciato ieri il carcere milanese di San Vittore e ha fatto rientro nella sua abitazione di Roma, dove rimarrà ai domiciliari. Un successo per la difesa del patron blucerchiato, a fronte di capi di imputazione molto pesanti (bancarotta fraudolenta per il fallimento di quattro società a lui riferibili, avvenuto a Paola, in Calabria) contestati a Ferrero.

Grande soddisfazione anche in società: oggi è prevista in seconda convocazione l’assemblea degli azionisti blucerchiati che dovranno nominare il nuovo CdA e il presidente che rileverà la carica rimasta vacante dopo le dimissioni di Ferrero, avvenute il 6 dicembre scorso, nel giorno in cui è stato arrestato in hotel a Milano e portato in carcere. Probabile, a quanto pare, la riconferma del CdA uscente