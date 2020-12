Samp, Ferrero passa la mano a Vidal: cessione in vista

Novità dal punto di vista societario per la Samp che vede defilarsi Ferrero in vista di una sua possibile cessione.

Dal 18 novembre la società SportSpettacolocontrollante della Sampdoria non è più riconducibile alla Holding Max della famiglia Ferrero, ma alla Trust Service di Gianluca Vidal, che amministra il trust “Rosan”. La disponibilità del 100% delle quote di SportSpettacolo, quindi, non è più in possesso dei Ferrero, ma non entra nemmeno nel patrimonio personale di Vidal, che la custodisce con il solo scopo di venderla.

Il ruolo di Vidal, alla fine, è quello di rassicurare giudici e creditori sul destino dei soldi eventualmente incassati dalla cessione della società blucerchiata. Dalla lettura dell’atto istitutivo del trust Rosan emerge che la sua durata è legata al raggiungimento totale, parziale o mancato dello scopo entro il 18 novembre 2025.