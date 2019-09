Samp, Ferrero conferma la fiducia a mister Di Francesco

Il presidente Massimo Ferrero ha deciso di parlare ai tifosi blucerchiati dopo il k.o. di Napoli, che vede la Sampdoria ancora a zero punti. «Non sono preoccupato – ha dichiarato -, rinnovo la fiducia a Di Francesco. Bisogna dare tempo alla squadra, piena di giocatori giovani e forti, ma che non hanno ancora acquisito al cento per cento il gioco dell’allenatore. Stasera siamo stati molto sfortunati nelle occasioni con Ferrari e Rigoni. Ma mancano ancora 35 partite alla fine. La trattativa? Ne sapete più voi di me, vorrei che non se ne parlasse più perché parlando e parlando ognuno si crea un piccolo alibi. La società c’è, Ferrero c’è e queste cose non fanno male a me, ma alla Sampdoria. Io sono qui, lasciamo stare le parole e facciamo i fatti».