Samp-Crotone, Ranieri: Ci attende una sfida importantissima

Antenne dritte. Claudio Ranieri non vuole cali di tensione dopo il successo di Verona. Se è vero che il Crotone è ultimo in classifica, è anche vero che gode di buona salute ed è un avversario molto pericoloso. «Ci aspetta una partita importantissima – mette in guardia tutti il mister -, affrontiamo una squadra che ha delle buone geometrie e che meriterebbe più punti di quelli che ha. Stanno dove stavamo noi l’anno scorso. Cercheranno una vittoria-salvezza e lo stesso dobbiamo fare noi: il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile ai 40 punti. Possiamo e dobbiamo fare risultato».

Gestione. Tante partite ravvicinate impongono una gestione attenta delle risorse. «Scordiamoci Verona. Ora valuterò se inserire qualche novità, come sempre aspetterò la sera per valutare la stanchezza dei miei e scegliere i migliori per questa partita. Quasi non ci si allena in questo periodo, perché si passa dalla ripresa alla rifinitura in un attimo. Quindi il ruolo di studio dell’avversario e dei video analisti è importanti», dice il mister. «Ritrovo anche Keita – annuncia -, che mi porterò in panchina. Non voglio però affrettare il rientro per non perderlo di nuovo».