Samp-Crotone, i precedenti della sfida del Ferraris

La sfida tra Samp e Crotone di questo tardo pomeriggio giocata con numeri e statistiche.

SCONTRI DIRETTI

Il Crotone ha vinto il 50% delle gare di Serie A disputate contro la Sampdoria (2V, 1N, 1P).

La Sampdoria è la squadra che ha inflitto la sconfitta con il peggior margine di gol al Crotone in Serie A, 5-0 al Ferraris nell’ottobre 2017.

La Sampdoria ha vinto solo tre delle ultime 10 sfide di Serie A contro neopromosse (3N, 4P) e ha sempre subito gol negli ultimi 11 confronti nella competizione con avversarie provenienti dal torneo cadetto (18 reti nel parziale).

Il Crotone ha segnato quattro gol in quattro match di Serie A, uno dei quali contro la Sampdoria, proprio nell’ultimo incrocio tra le due formazioni nel torneo (nel marzo 2018).

Il Crotone è imbattuto allo Scida contro la Sampdoria in Serie A (1V, 1N), i blucerchiati possono diventare la prima formazione affrontata tre volte in casa nel massimo campionato dai calabresi senza mai perdere.

Scontri diretti

1/1/2 V/N/P 2/1/1 P/V/P/N Ultime cinque sfide V/P/V/N

Ultima partita: 11/03/2018 – Crotone – Sampdoria 4-1 (3-0)

8-7 Gol fatti – subiti

7-8

STATO DI FORMA

É da luglio contro la SPAL che la Sampdoria non riesce a vincere un match di Serie A contro una squadra che inizia la giornata da una posizione inferiore in classifica (tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei).

Nessuna squadra ha raccolto meno punti in casa rispetto alla Sampdoria (1) da inizio novembre in Serie A; considerando anche lo scorso campionato i blucerchiati hanno perso ben cinque delle ultime sette gare interne nella competizione (1V, 1N).

La Sampdoria ha però trovato il gol in tutte le ultime 13 gare interne di campionato e non registra una striscia più lunga in Serie A dall’ottobre 2009 (14).

Tuttavia la Samp subisce anche gol da otto gare di fila in Serie A, non fa peggio in un singolo campionato da maggio 2017.

Il Crotone ha guadagnato quattro punti nelle ultime due partite di campionato, uno in più che nelle precedenti 13 gare di Serie A (tre).

2

Sampdoria – Crotone

Serie A – 19/12/2020

Dopo lo 0-0 contro l’Udinese nell’ultimo turno di campionato, il Crotone potrebbe tenere la porta inviolata in due gare di fila per la seconda volta in Serie A, dopo le due nel maggio 2017.

STATISTICHE GENERALI

Quattro degli otto gol segnati in casa dalla Sampdoria in questo campionato sono arrivati da sviluppo di calcio d’angolo: nessuna squadra ha realizzato più gol da corner tra le mura amiche nella Serie A in corso.

Solo il Milan (211) finora ha effettuato più contrasti del Crotone (210) in questo campionato.

Nessuna squadra ha segnato con più centrocampisti differenti della Sampdoria in questo campionato (sei) e in generale solo la Roma (15) conta più reti dei blucerchiati (11) con giocatori di questo reparto.

Il Crotone è la squadra che ha segnato meno reti dall’interno dell’area di rigore nella Serie A in corso (otto) – in generale i calabresi sono quelli che hanno realizzato meno gol nel torneo in corso (10).

Il Crotone ha realizzato quattro gol in trasferta in questa Serie A: solamente il Genoa (due) ne ha segnati meno fuori casa finora.

Il Crotone è l’unica squadra che deve ancora trovare il gol di testa in questo campionato.