Samp-Bologna, Praet: Felice per gol e rinnovo

«Sono felice per il rinnovo. La Sampdoria è casa mia ormai, sento la fiducia della società e dei tifosi. Ringrazio tutti».

Lo ha fatto con un gol il suo ringraziamento, Dennis Praet. Un tap-in sotto la Nord, la sua porta preferita. Quella dove ha timbrato ogni volta fin qui, compreso il primo centro di questa stagione. «Sono molto contento di aver segnato – racconta il belga -, ma soprattutto per la vittoria, molto importante per noi».

Organizzazione. La mediana ha girato a dovere ed è arrivato il successo. Un caso? «Non credo che il centrocampo fosse il problema – fa spallucce il numero 10 -, abbiamo preso troppi gol nelle ultime partite e credo che fosse necessario lavorare e migliorare l’organizzazione complessiva. Oggi siamo stati ordinati e abbiamo fatto quattro gol».

Coppe. Due domande in sequenza sugli obiettivi: Europa League e Coppa Italia. «Non sarà facile qualificarsi per l’Europa – conclude Praet -, ma dobbiamo migliorare per arrivare lì, la strada è quella. Con la SPAL non sarà semplice, la finale è difficile da raggiungere ma vogliamo andare avanti il più possibile».