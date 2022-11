Samp, Bereszynski: Sconfitta pesantissima, dobbiamo reagire

Il capitano della Samp Bereszynski ci mette la faccia dopo il ko di Torino contro la squadra granata.

“E’ una sconfitta pesantissima. Avevamo sensazioni buone prima della partita, ma è finita così. Con in nostri tifosi che sono venuti fino a qui per tifare fino alla fine. E’ difficile, però dobbiamo pulire la testa al più presto perché sabato c’è una partita che per noi è fondamentale. E’ una finale e non possiamo sbagliare. Non c’è più tempo per sbagliare. Prendiamo questa sconfitta di oggi da uomini e da domani mattina cominciamo a lavorare per preparare la partita di sabato.

Abbiamo tanti giocatori di esperienza ed in questi momenti noi dobbiamo dare una mano agli altri. Non possiamo sbagliare, non c’è più niente, più scuse ne parole. Dobbiamo andare sul campo sabato e fare tutto il possibile per ottenere i tre punti perché non c’è altra strada, la matematica è facile; loro sono a dodici punti, noi a sei, non la possiamo sbagliare”.