Samp, Augello: rammaricati per il ko contro l’Atalanta

Una sconfitta che fa rabbia per come la Sampdoria aveva approcciato la partita. Tommaso Augello commenta con un po’ di dispiacere il k.o. interno con l’Atalanta, che pure in avvio di gara era stata ben bloccata dai blucerchiati. «Abbiamo fatto un primo tempo uomo su uomo – dice -, ribattendo colpo su colpo. Abbiamo fatto bene inizialmente, ma abbiamo preso gol alla prima occasione. C’è rammarico perché dovevamo concretizzare di più».

Gestione. «Abbiamo speso tanto – continua il terzino sinistro -, così dopo l’intervallo siamo calati. Loro poi hanno gestito con sempre più facilità fino a creare il 2-0. Fossimo riusciti a tenerla in bilico fino all’ultimo avremmo potuto cercare poi il gol, ma non è andata così. Come sto? Mi sento bene, il periodo personalmente è buono e voglio continuare su questa strada».