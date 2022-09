Salone Nautico 2022 | Gli eventi di venerdì 23 settembre

Dopo l’inaugurazione di ieri, ecco gli eventi di oggi, venerdì 23 settembre 2022, al 62° Salone Nautico Internazionale di Genova.

Eventi Forum

h 10:30: Nuova vita per la vetroresina. A cura del Centro del Mare – Università degli Studi di Genova, Sala Innovation.

h 11:00: Start-up innovative nella nautica – A cura di Agenzia ICE e Confindustria Nautica, Terrazza Pad. Blu.

h 12:00: Start-up & Imprese Blu: innovazione e crescita in Liguria. Le giovani imprese ad alto contenuto tecnologico, quali punti chiave della politica economica regionale e nazionale. A cura di Regione Liguria e Liguria International – Terrazza Pad. Blu.

h 14:30: Come ripensare l’ancoraggio: sicurezza, protezione dei fondali e soluzioni disponibili | How to rethink the art of anchoring: safety, environment challenges and solutions – A cura di ATENA Lombardia, Sala Forum.

h 14:30: La velocità delle unità da diporto: non più solo un numero – A cura di ENAVE – Ente Navale Europeo, Sala Tech.

h 15:00: RINAutic Live: La nautica che verrà – A cura di RINA Services (Eberhard & Co Theatre).

Salone Nautico eventi: Eberhard & CO. Theatre

Ore 10:00 – 11:15: Maxi Yacht 100 ARCA SGR. La seconda vita di una barca nata per essere prima – a cura di ARCA FONDI SGR.

Ore 11:30 – 12:30: Conferenza Stampa Genova nel mondo con The Ocean Race in attesa del “Grand Finale” – A cura di Comune di Genova, The Ocean Race | Genova The Grand Finale.

Ore 13:00 – 14:00: Presentazione Campagna La Mia Liguria – a cura di Regione Liguria.

Ore 14:00 – 15:00: Presentazione Classe 69 F.

Ore 14:30 – 15:30: Waterfront di Levante: Il progetto avanza – a cura di CDS e Regione Liguria (L’evento si terrà presso la Terrazza del Padiglione Blu).

Ore 15:30 – 16:30: Waterfront di Levante: Presentazione lotto 2 2A – a cura di CDS e Regione Liguria (L’evento si terrà presso la Terrazza del Padiglione Blu).

Ore 15:00 – 16:00: RINAUTIC LIVE – a cura di RINA.

Ore 16:00 –17:00: Surfando i giganti dell’Oceano – intervista a Hugo Vau, surfista professionista portoghese di grandi onde e attivista/ecologista – a cura di The Ocean Race | Genova The Grand Finale.

Ore 17:00 – 18:00: Carlo Borlenghi: le mie collezioni NFT – a cura di Studio Borlenghi.

Salone Nautico eventi: Stand Regione Liguria

Secondo giorno di programmazione dello stand di Regione Liguria: lo spazio è dedicato ai comuni che hanno ottenuto la Bandiera blu dedicata alla qualità degli approdi. Oltre ai video dedicati agli scali vincitori della Bandiera blu, che scorreranno sugli schermi presenti, spazio ai sindaci delle località vincitrici per la valorizzazione delle loro città e delle attività dei loro approdi.

Dalle 10 alle 12 sarà presente allo stand l’amministrazione comunale di Bordighera

Alle 12 alla Terrazza del Padiglione Blu il convegno “Start up & imprese blu: Innovazione e crescita in Liguria, le giovani imprese ad alto contenuto tecnologico quali punti chiave della politica economica regionale e nazionale”

Dalle 12 alle 14 sarà presente allo stand l’amministrazione comunale di Varazze

economico sostenibile” con gli interventi dell’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Genova, Stefano Barla di Alfa Laval, Massimo Musio Sale dell’Università degli Studi di Genova, Umberto Verna della Lega Navale, Giovanna Tagliasco dell’Università degli Studi di Genova. Modera: Chiara Olivastri.

Dalle 15 alle 18 sarà presente allo stand l’amministrazione comunale di Andora.

