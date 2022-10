Salernitana-Spezia 1-0, Nikolaou: Non siamo contenti del risultato

Al termine della sconfitta dell’Arechi è il difensore Dimitrios Nikolaou a commentare la prestazione dello Spezia.

“Era una partita importante e non siamo per niente contenti di quanto successo in campo. Avevamo fatto bene nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo sofferto l’avanzata dei padroni di casa. Le occasioni da gol non sono mancate, ma non siamo riusciti a sfruttarle.

Dopo il gol preso abbiamo continuato a fare le nostre cose, creando occasioni, ma non siamo riusciti a segnare il primo gol in trasferta, che ci avrebbe sicuramente scosso da un punto di vista mentale.

Il campionato è lungo, lo ripeto sempre ai miei compagni, adesso non c’è da pensare al discorso salvezza, ma dobbiamo concentrarci solo sull’allenamento settimanale. Qualcosa da migliorare c’è ovviamente perché come nelle scorse trasferte, oggi usciamo dal campo sconfitti, ma ci sono ancora tante battaglie davanti da dover vivere.

Maggiore è un mio amico, mi spiace che oggi non fosse disponibile: è un giocatore molto forte e un ragazzo speciale. Spero che al ritorno ci si possa incontrare in campo.

Infine voglio ringraziare i nostri tifosi, che sono arrivati fino qui per stare al nostro fianco. Oggi non siamo riusciti a farli contenti, ma di sicuro noi cercheremo di vendere cara la pelle anche per loro e per tutto l’affetto che ci fanno arrivare”.