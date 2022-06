Saggio di fine anno a Varazze della Scuola di Twirling Luna Rossa

Sabato 18 giugno 2022 a Varazze, nell’accogliente Palazzetto dello Sport di piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, con inizio alle ore 20:30, la Scuola di Twirling Luna Rossa di Via Recagno n.1, terrà il saggio di fine anno intitolato “l’estate sta arrivando”.

Manifestazione organizzata dall’ASD Twirling Luna Rossa in collaborazione con l’ASD Twirling PRA. Le atlete vi aspettano al palazzetto dello Sport di Varazze, sabato 18 giugno alle ore 20:30. Non Mancate!

Ingresso gratuito.

La Federazione Italiana Twirling (FITw) è una disciplina associata al C.O.N.I. e a livello internazionale fa parte della W.B.T.F. (World Baton Twirling Federation).

Cos’è il Twirling: «Il Twirling è uno sport per alcuni aspetti simile alla ginnastica ritmica e artistica, ma che tuttavia presenta alcuni elementi che lo caratterizzano in maniera fondamentale, in modo particolare l’utilizzo di un “bastone”. Il termine Twirling infatti deriva dal verbo inglese “to twirl”, la cui traduzione italiana è “far ruotare”.

Il Twirling è una disciplina agonistica tecnico-combinatoria che esalta i fattori fisici individuali, mettendo in evidenza l’aspetto estetico del movimento. Unisce a movimenti propri della danza, ginnastica ritmica ed artistica, l’uso di un bastone che viene lanciato in aria o fatto roteare sul corpo.

Ma il Twirling non è solo uno sport, è anche un’arte. Arte perché si richiede stile e bellezza, sport perché combina intensa coordinazione nel mantenere il bastone in movimento mentre il corpo si muove con grazia, attraverso vari movimenti adattati con interpretazione musicale, alti livelli di concentrazione e sforzo fisico…» – Federazione Italiana Twirling.

