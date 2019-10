Saccheggiato l’Alemante Friends shop di Prà

L’appello: Fateci avere indietro il nostro materiale anche in via anonima!

Alemante Friends, un’associazione no profit nata nel ponente genovese nel 2002 e fondata da un gruppo di amici per ricordare, con opere di solidarietà, un ragazzo scomparso per una grave malattia e diventata celebre anche per il suo festival estivo che porta a Genova, a scopo benefico, numerosi artisti, è stata oggetto di un furto nel negozio allestito presso il campo della Praese Calcio.

Qui sono stati rubati gadget, felpe, magliette e altri oggetti tutti in vendita con l’obiettivo di fare beneficienza.

Per questo l’Associazione fa un duplice appello: “Fateci avere indietro il nostro materiale anche in via anonima!” al quale segue l’invito di non acquistare il merchandising degli Alemante da persone che non facciano parte dell’Associazione “perché in quel caso i vostri soldini non contribuirebbero a dare una mano ai medici del Gaslini”.

L’obiettivo di quest’anno degli Alemante Friends è donare tre strumenti al Centro di Neurofisiologia dell’ospedale pediatrico genovese.