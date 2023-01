Sabato vendita delle sovramaglie del Basket Pegli in favore di Nora

Nora è una bambina di Pegli che sta combattendo una brutta malattia e proprio con questo obiettivo la sua famiglia ha avviato una raccolta fondi, che nelle ultime settimane si sta diffondendo sempre di più.

In occasione della doppia sfida casalinga di sabato delle sue due prime squadre, in Serie C Silver alle 18:00 e in Serie B alle 20:30, rispettivamente contro Pallacanestro Vado e Granda College Cuneo al PalaCorradi di Arenzano, il Basket Pegli ha organizzato una vendita benefica. Sono state infatti stampate le sovramaglie “Un canestro per Nora” a scopo benefico, il cui ricavato sarà donato alla famiglia della bambina.

Il tutto dopo aver già pubblicizzato attraverso i canali social societari la raccolta fondi ufficiale della famiglia, pubblicata su GoFundMe.