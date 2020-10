Sabato, sulla pagina youtube di CNA tutto sugli Ecobonus

Sabato 17 ottobre al Palazzo della Borsa di Genova si svolgerà un importante evento di approfondimento sugli Ecobonus

L’appuntamento informativo e formativo servirà a chiarire il quadro dei bonus in essere, gli interventi ammessi, i requisiti necessari e le agevolazioni fiscali previste con una sintesi degli aspetti tecnici e fiscali e semplici risposte alle domande più frequenti. Verranno anche fornite proposte pratiche da parte delle imprese del settore dell’impiantistica, della serramentistica e dell’insufflaggio e isolamento termico.

Promotori dell’iniziativa sono Cna Liguria, Casabita e Green Building Council Italia Chapter Liguria. L’evento non prevede pubblico in presenza e verrà trasmesso in streaming sabato 17 ottobre alle ore 16 nei canali social e youtube di Cna Liguria

Vista l’utilità delle informazioni per cittadini e imprese e la modalità di svolgimento dello stesso vi chiediamo gentilmente supporto tramite le vostre testate per pubblicizzare l’iniziativa.

L’evento si terrà sabato 17 ottobre al Palazzo della Borsa di Genova dalle ore 10.00 alle 11.30, verrà registrato e dunque trasmesso in streaming sul canale youtube Cna Liguria alle ore 16.

Con il seguente programma degli interventi:

Saluto Massimo Giacchetta, Presidente Cna Liguria

Massimiliano Rossi, Ingegnere: “Sintesi degli Ecobonus, Qual è più adatto al tuo caso?”

Luciana Pittameglio, Commercialista: “Bonus e Fiscalità, cosa sapere”

Luca Mazzari, Presidente Casabita: “Le proposte delle imprese”

Assistenza Moretti – Assistenza Termotecnica, Drysolutions – Insuflaggio e cappotto termico, Tigullio Design- Infissi