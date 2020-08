Sabato ex ministro Toninelli a Genova per presentare lista candidati M5S

“Sabato 29 il senatore M5S e presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra e il senatore M5S Danilo Toninelli, saranno alla presentazione ufficiale della lista regionale del MoVimento 5 Stelle alle elezioni regionali 2020”.

Lo hanno annunciato ieri i responsabili del M5S Liguria.

“Nella stessa giornata – hanno aggiunto – sono in programma incontri e visite sul territorio.

A Genova tour nel Centro storico insieme a Nicola Morra, insieme al candidato Ferruccio Sansa, al capogruppo in Regione Liguria e candidato Fabio Tosi, al capogruppo M5S in Comune Luca Pirondini e al facilitatore M5S per la Liguria Marco Mesmaeker, con tappa per visitare i beni confiscati alla mafia.

Partenza da piazza Fossatello alle 12 e arrivo alle 12.45 in piazza San Lorenzo.

In caso di maltempo, l’evento con conferenza “100 passi per la legalità” sarà tenuto alla Sala Cap (via Albertazzi 3, Genova).

Alle 15 presentazione candidati della lista M5S al ‘518 Cocktail & Restaurant’ 1° Piano del Galata Museo Del Mare.

Saranno presenti Nicola Morra e Danilo Toninelli, insieme al candidato presidente Ferruccio Sansa e a tutti i candidati M5S.

Alle 17 banchetto in piazza Pilo a Sestri Ponente con il senatore Danilo Toninelli”.