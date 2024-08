Sabato 31 alle 18 ad Albissola, personale di Beppe Schiavetta al Circolo degli Artisti dal titolo LUCREZIO CARO DE RERUM NATURA

Sabato 31 alle 18 ad Albissola, personale di Beppe Schiavetta. La mostra si protrarrà fino a domenica 15 settembre con orario di apertura dalle 17,00 alle 19,00.

Beppe SCHIAVETTA, diplomato al Liceo Artistio di Savona e all’Accademia Albertina di Torino, vive e lavora a Zurigo.

Esponente della corrente informale ligure è uno sperimentatore per i materiali usati (carta, legno, ceramica etc) con esiti sempre originali nel filone dell’arte astratta seppur modulata da una ispirazione naturalistica nel contempo emblematica e archetipa.

Le sue opere sono state esposte in varie mostre personali e collettive in musei e gallerie in Italia, Stati Uniti, Germania, Francia, Olanda, Spagna, Svizzera e Belgio e sono presenti in collezioni private e pubbliche.

Nel 1991 e nel 1992 ha avviato un progetto finanziato dal “Consiglio Nazionale delle Ricerche” sull’interazione tra scienza e arte presso l’Università per stranieri di Perugia. In collaborazione con Kristina Comiotto, ha guidato il progetto “Science like Art / Art like Science – allargando gli orizzonti” per la conferenza internazionale “13th Plinius Conference on Mediterranean Storms” nel 2011.