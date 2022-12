Sabato 17 a Valletta Cambiaso il Natale Ussi con le premiazioni dei giornalisti sportivi

I giornalisti sportivi liguri si ritroveranno domani presso il Circolo Tennis di Valletta Cambiaso per il tradizionale “Natale Ussi”, occasione in cui verranno consegnati i Premi Ussi per il 2022 che si va concludendo. A Rita Lucido (Rai) sarà consegnata la 33° edizione del Premio “Giornalista Sportivo Ligure dell’Anno”, istituito nel 1986 e assegnato nella prima edizione ad Aldo Merlo. Terza edizione, invece, per il “Premio Ussi Giovani” che sarà assegnato a Alessio Semino (Buon Calcio a Tutti).

La mattinata si aprirà alle ore 10 con il corso di formazione “Le voci e i volti di chi ha fatto la storia del calcio nelle televisioni locali. Allora come ora” con la partecipazione di Maria Grazia Barile e Vittorio Sirianni che saranno affiancati dal Consiglio direttivo del Gruppo Ligure “Renato Tosatti” composto da Michele Corti, Giovanna Rosi, Mario Tagliavacche, Marco Bisacchi, Pierluigi Gambino, Carlo Dellacasa, Gianpaolo Battini, Marco Callai, Fabio Guidoni, Giovanni Porcella, Enrico Valente, Giuseppe Viscardi e dai delegati Carlo Ferraro (Imperia) e Vincenzo Bolia (Savona).

Alle ore 11:30 spazio alle premiazioni, alla presenza delle massime autorità istituzionali e sportive. A seguire lo “scambio degli auguri” con il brindisi e la consegna agli iscritti del tradizionale cadeaux natalizio dell’Ussi.

L’Albo d’Oro del Premio Ussi: 1986 Aldo Merlo, 1987 Manlio Fantini, 1988 Piero Sessarego, 1989 Giorgio Bubba, 1990 Alfredo Provenzali, 1991 Franco Tomati, 1992 Giulio Vignolo, 1993 Alfredo Liguori, 1994 Giorgio Bregante, 1995 Francesco Leoni, 1996 Emanuele Dotto, 1997 Paolo Paganini, 1998 Gessi Adamoli, 1999 Giorgio Cimbrico, 2000 Enrico Valente, 2002 Matteo Dotto, 2003 Giovanna Rosi, 2004 Massimo Lovati, 2005 Vittorio Sirianni, 2009 Filippo Grimaldi, 2010 Giampiero Timossi, 2011 Maria Grazia Barile, 2012 Marco Fantasia, 2013 Alessio Da Ronch, 2014 Tarcisio Mazzeo, 2015 Gabriele Remaggi (alla memoria), 2016 Fulvio Damele, 2017 Enzo Melillo, 2018 Claudio Mangini, 2019 Riccardo Re, 2020 Paolo Rattini, 2021 Giovanni Porcella, 2022 Rita Lucido.

L’Albo d’Oro del Premio Ussi Giovani: 2020 Lucia Anselmi, 2021 Alessandro Bacci, 2022 Alessio Semino.