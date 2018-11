Sabato 10 novembre riparte la Ruota Panoramica al Porto Antico

Anche quest’anno il Porto Antico ospiterà la grande Ruota Panoramica. Dal 10 novembre, per tutto l’inverno e fino alla primavera 2019 sarà infatti possibile vedere Genova da 45 metri di altezza sospesi sul piazzale di Calata Gadda in fondo ai Magazzini del Cotone.

La ruota sarà aperta 7 giorni su 7 e con un orario continuato nei giorni festivi e prefestivi, ha 36 cabine coperte ed è accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità, ed offre inoltre la possibilità di riservare una delle 3 cabine “vip” a chiunque voglia vivere un’esperienza personalizzata e senza limiti di tempo.

Per festeggiare la riapertura di sabato 10 novembre, la ruota offrirà ai primi 200 visitatori che si presenteranno tra le ore 14:00 e le ore 15:00 un giro gratuito e una visione in anteprima dell’incredibile skyline di Genova, dal porto con le navi in transito alla città con i suoi tetti di palazzi e chiese.

Nei prossimi mesi saranno svariati gli eventi e le occasioni speciali per fare un piacevole giro sulla ruota, a partire dalla speciale promozione in occasione di Santa Lucia il prossimo 13 dicembre, quanto tutti i bambini al di sotto dei 13 anni potranno salire gratuitamente se accompagnati da un adulto pagante.

E ancora: tutti i visitatori dell’Acquario di Genova riceveranno in regalo un buono sconto del 50% da utilizzare sula ruota tutti i giorni.

La ruota panoramica è posizionata in Calata Gadda.

Orari: Feriali: 14:30-19:00 e 20:30 – 24:00 – Festivi e prefestivi: 10:00-24:00.

Biglietti: adulto € 8,00, ragazzi dai 2 fino a 12 anni € 5,00, bambini fino a 2 anni gratis.

Cabina Vip: € 100,00 per 2 persone, bottiglia inclusa; € 150,00 per 4 persone con una bottiglia inclusa; € 200,00 per 4 persone con due bottiglie incluse.