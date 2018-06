S. Martino, pregiudicato genovese ruba prodotti cosmetici in negozio: denunciato

Ieri i carabinieri della Stazione di Genova Nervi, a conclusione di attività d’indagine, sono risaliti all’autore di un furto perpetrato due giorni prima all’interno di un esercizio commerciale in via San Martino a Genova.

Il presunto responsabile, identificato in un 24enne genovese senza fissa dimora, pregiudicato per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio, è stato denunciato per avere rubato alcuni prodotti cosmetici del valore di circa 200 euro.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita.