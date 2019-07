Ruba in chiesa al Lagaccio, italiano 51enne arrestato

Un 51enne italiano pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di stupefacenti è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria.

Il 51enne, dopo aver trafugato dall’oratorio della Chiesa di San Giuseppe in via del Lagaccio, la somma di 935 euro, ricavati dalle offerte settimanali dei fedeli, è scappato inseguito dal Parroco ed alcuni residenti della zona che, lo hanno bloccato all’interno di un portone di Via del Lagaccio.

All’arrivo delle volanti nell’edificio non vi era più alcuna traccia dell’uomo.

I poliziotti cercando di individuare le possibili vie di fuga del 51enne, grazie all’ausilio di un passante, sono riusciti ad individuare il secondo portone dove il ladro si era intrufolato, trovandolo accovacciato all’ultimo piano in un angolo del pianerottolo, ancora ansimante.

L’uomo, vistosi ormai in trappola, ha consegnato spontaneamente quanto asportato poco prima.

Prevista per la mattinata odierna il rito per direttissima.