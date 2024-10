Ruba al supermercato nel pomeriggio e di notte alla Croce Verde: genovese arrestato

Arrestato per furto aggravato dopo due tentativi nella stessa giornata

La Polizia di Genova ha arrestato nella notte un giovane genovese di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato. L’uomo era stato denunciato nel pomeriggio per un furto tentato in un supermercato, ma poche ore dopo ha commesso un altro furto alla sede della Croce Verde di Ponte Adolfo Parodi.

Primo tentato furto in un supermercato di via Canneto il Lungo

Il primo episodio si è verificato ieri pomeriggio in un supermercato di via Canneto il Lungo, dove il giovane ha tentato di oltrepassare le casse con due confezioni di generi alimentari nascoste sotto i vestiti. Grazie all’intervento degli agenti di due volanti dell’UPGSP, il 26enne è stato fermato e denunciato per tentato furto.

Furto alla Croce Verde di Genova

Nella notte, il giovane ha preso di mira la Croce Verde di Genova, approfittando dell’assenza del personale impegnato in interventi di soccorso. Utilizzando una tronchese, ha forzato gli armadietti dei militi, rovistando all’interno in cerca di beni di valore. La sua azione è stata però interrotta dal ritorno di due soccorritori, che lo hanno sorpreso e subito bloccato, chiamando la Polizia.

Arresto e processo per direttissima

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, arrestando il giovane sul posto. Il 26enne, con precedenti penali, verrà giudicato per direttissima nella mattinata odierna. Resta valida la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.