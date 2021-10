Rossiglione, Pd: lavorare per il territorio e smetterla con inutili polemiche

“L’assessore regionale Giacomo Giampedrone non deve spiegare al Pd che a Rossiglione c’è stato un evento eccezionale, ma deve dirlo al governatore ligure Giovanni Toti che ha accusato la sindaca di Rossiglione Katia Piccardo di non avere un quadro realistico di quanto accaduto e che le sue denunce erano fatte solo per avere visibilità.

Quindi direi che è Toti che va informato sulla reale situazione di Rossiglione.

Giampedrone dia un colpo di telefono al suo presidente della giunta e glielo spieghi, dopo che è andato a fare un sopralluogo in zona e ha potuto vedere con i suoi occhi le condizioni in cui versa il territorio.

E la si smetta con le polemiche inutili, lavoriamo per il territorio come è necessario fare in situazioni come queste”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale del Partito democratico – Articolo Uno Luca Garibaldi rispondendo all’assessore Giampedrone che ha replicato alla nota del Pd ligure a sostegno della sindaca di Rossiglione, Katia Piccardo, attaccata dal governatore Toti.