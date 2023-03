Rosanna Bramante esalta la New Racing for Genova

La torinese protagonista nel formula challenge “La Grande Sfida”

Gli impegni in pista hanno soddisfatto la New Racing for Genova, impegnata Castelletto di Branduzzo (PV), nella 7^ edizione del Motors Rally Show Pavia, e a Parma, ne “La Grande Sfida“, disputata nell’ambito della rassegna Automotoretrò – Automotoracing.

Motors Rally Show Pavia – La partecipazione di Alberto Biggi e Daiana Darderi (Vw Polo) alla settima edizione del rally disputato presso il Castelletto Circuit di Castelletto di Branduzzo si è tradotta in una buona prestazione che ha portato l’equipaggio genovese alla conquista della nona piazza assoluta finale nonché all’ottavo di gruppo e classe Rally2.

La Grande Sfida – Il formula challenge disputato a margine della rassegna Automotoretrò – Automotoracing ha visto la portacolori della New Racing for Genova Rosanna Bramante, al volante di una Peugeot 208 di classe Rally4, conquistare un’ottima seconda piazza finale nella classe R2B Lady. Nella gara del giorno precedente, invece, la torinese aveva chiuso l’impegno in terza posizione.

Rally Il Ciocco – Ci sarà anche un equipaggio portacolori della New Racing for Genova al via della prova regionale che si svolgerà sabato, in Garfagnana, in coda alla gara d’apertura del massimo Campionato italiano. E’ quello formato dai fratelli Massimiliano e Alessandro Parodi che, dopo aver dovuto saltare il debutto stagionale alla recente Ronde della Val Merula, si proporranno nel rally toscano con la loro Peugeot 106 di Classe N2.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.