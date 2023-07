Rogo galleria A12, riaperta una corsia verso Genova e due verso Livorno

È stato rimosso intorno alle 14:30 di oggi circa lo scambio di carreggiata presso la galleria Monte Giugo, al km 15 della A12 tra Recco e Genova Nervi, che si era resa necessaria in seguito ai danni causati dall’incendio del pullman di turisti all’interno della galleria tra Recco e Nervi.

Ora funzionano due corsie verso Livorno e una in direzione Genova.

I lavori di ripristino, attuati velocemente da Aspi, sono stati possibili in seguito ai sopralluoghi dei consulenti nominati dalla Procura di Genova che, supportati dai tecnici di Autostrade per l’Italia, non hanno ravvisato problemi strutturali autorizzando ieri sera la ripresa dei lavori e dissequestrando questa mattina la galleria.

Come annunciato ieri, intorno alle 13.30 di oggi è stata riaperta la corsia in direzione Genova.

“Ci auguriamo – ha spiegato il governatore ligure Giovanni Toti – che entro domenica sia operativa anche la quarta corsia. In questo modo si riuscirà a mitigare una situazione che resta comunque complessa perché, per fortuna, i flussi turistici sono abbondanti su entrambe le Riviere”.

I tecnici di Aspi hanno immediatamente attivato la macchina degli interventi, lavorando tutta la notte e tutta la mattinata per potere riaprire una corsia all’interno della galleria nel minore tempo possibile.

Nei lavori Aspi ha impiegato 40 tecnici, 100 operai, 10 piattaforme elevatrici, 4 carrelloni, 12 furgoni, 15 mezzi speciali, su più turni di lavoro. Gli interventi hanno riguardato la pulizia della carreggiata autostradale, la rimozione degli impianti di galleria danneggiati, il disgaggio delle porzioni di calcestruzzo del rivestimento nella zona dove si è fermato il mezzo incendiato, la posa di reti in acciaio inox per oltre 500 metri quadri su un tratto di 60 metri di galleria, il lavaggio della volta, il ripristino della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale e il ripristino in provvisorio degli impianti di galleria.