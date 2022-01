Rocco Siffredi for President | Audio

E la notizia, meglio la burla, fa il giro della rete

Nei giorni scorsi sui social circolava un simpatico ed ironico video in cui al termine dello spoglio delle schede per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, usciva come unico voto il noto pornodivo Rocco Siffredi.

Ora il “Rocco nazionale” ha deciso di “fare sul serio” pubblicando alcuni video promo provocatori ed ironici nel quale si candida come Presidente della Repubblica “Ho l’età giusta”… “Ho fatto più bene io all’Italia di tutti i politici”.

Probabilmente si tratta di una trovata pubblicitaria, ma sta di fatto che la notizia sta diventando virale e sta facendo il giro sui social diventando un hashtag di tendenza su Twitter.

Ed ecco cosa ha detto Rocco (ve lo proponiamo in audio)

“Ragazzi, grazie, ma migliaia di messaggi. Mi avete preso qui, sul cuore e mi avete dato la voglia di crederci. Ho deciso di candidarmi come il nuovo presidente della Repubblica Italiana. Il vostro per un’Italia dura. Per un’Italia che torna come una volta, io ci credo. Sono trent’anni che mi spacco la schiena e lo sapete, per farvi divertire. Chi più di me quindi supportatemi, condividetemi sui vostri canali social e partiamo per qualcosa di magnifico. Ho anche il vice presidente… Se volete votate Rocco Siffredi presidente.”