SAVONA. 8 GENN. «Roby e 14 » di Massimo Schieroni guida la classifica dell’ Invernale Marina di Loano dopo la prima tappa della seconda tranche di regate previste nel Campionato loanese. Una sola prova disputata nel fine settimana ed ennesima vittoria per l’ imbarcazione dello YC Savona che era composta oltre che da Schieroni, da Pietro Foriello, Massimo Mondini, Giovanni Calza, Luca Militando, Ottavio Cimarrosti, Giovanni Ferreri, Bruno Broccanello, Luca Maria Barberis, Bernardo Magrì, Biancamaria Schieroni, Marco Bonazzi e Mimma Ridolfi. La flotta composta da 25 concorrenti ha disputato una prova a bastone, impegnativa per il vento leggero, ma instabile da sud est. Roby e 14 ha preceduto «Vega» (Salvatore Giuffrida) e «Corto Maltese» (Michele Colasante).

Nella classifica IRC ancora successo per Roby e 14 su «Cristiana» di Maria Teresa Laferla. Vittoria per «Brancaleone» di Ciro Casanova in Classe Libera che ha debuttato nel Campionato con un successo mentre «Gambalunga» di Roberto Agosti ha avuto la meglio in Veleggiata. Dopo cinque prove nelle varie classifiche guidano rispettivamente Roby e 14 (in ORC, Irc ed ORC 1), Emma 2 (in ORC) Corto Maltese ed Emma 2 (ORC2), Alligator (Libera) ed Aile Blanche (Veleggiata).

Queste le classifiche. ORC : 1) Emma 2 (Emanuela Verrina, Cn Marina Genova Aeroporto) e Roby & 14 (Massimo Schieroni,YC Savona); 3) Corto Maltese (Michele Colasante, CN Ilva), 10.

ORC 1 : 1) Roby & 14 (Massimo Schieroni,YC Savona), 4 ; 2) En Plen Air (Paolo Tesio, LNI Noli), 9 ; 3) Go Go (Rinaldo Goria, LNI Santa Teresa di Gallura), 12.

ORC 2 : 1) Corto Maltese (Michele Colasante, CN Ilva), 7 ; 2) Emma 2 (Emanuela Verrina, Cn Marina Genova Aeroporto), 8 ; 3) Vega (Salvatore Giuffrida, LNI Sestri Ponente), 9.

IRC : 1) Roby & 14 (Massimo Schieroni,YC Savona), 4 ; 2) Cristiana (Maria Teresa Laferla, Circolo Nautico del Finale), 7. Classe Libera : 1) Alligator (Flavio Quarone), 5 ; 2) Bric Paluc (Giovanni Saccomani, LN Finale), 14 ; 3) Smania (Roberto Guido Bianchi), 15. Veleggiata : 1) Aile Blanche (Simone Eandi), 5 ; 2) Mareva (Gianluigi Barbisan, Cn Loano), 7 ; 3) Gambalunga (Roberto Agosti, Cv del Finale), 16.

CLAUDIO ALMANZI