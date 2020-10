Roberto Rossellini genio del cinema e padre anticonformista

Dal 26 al 28 ottobre, alla Fiumara UCI Cinemas arriva The Rossellinis, il film documentario di Alessandro Rossellini con Isabella e tutti i Rossellini

Prodotto da B&B Film, coprodotto da VFS Films con Rai Cinema in associazione con Istituto Luce Cinecittà. Il film è distribuito da Nexo Digital in collaborazione con i media partner Radio Capital e MYMovies.it

Roberto Rossellini è stato un genio del cinema e un padre spiccatamente anticonformista. I suoi amori hanno riempito le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, scandalizzando la rigida morale degli anni Cinquanta e dando alla luce una famiglia numerosa, orgogliosamente multietnica e decisamente allargata. Alessandro, primo nipote del grande regista, ha avuto una carriera traballante da fotografo e un lungo passato di tossicodipendenza. Come primo nipote di un genio, non si sente all’altezza del cognome. Decide così di girare a 55 anni il suo primo film, affrontando con ironia la saga dei Rossellini e obbligando i parenti a un’impossibile terapia familiare davanti alla macchina da presa.

