Roberto Malvasio riparte dall’Individual Races Attack

Il pilota di Ronco Scrivia in gara a Magione con la Radical SR4 1400

Con la partecipazione all’Individual Races Attack, in programma sabato e domenica prossimi all’Autodromo dell’Umbria, a Magione, scatta la nuova stagione agonistica di Roberto Malvasio. Il pilota di Ronco Scrivia prenderà parte all’evento, da lui già vinto nel 2021 e 2023, al volante di una Radical SR4 1400, la stessa vettura utilizzata nelle partecipazioni vittoriose, che gli sarà messa a disposizione dall’AutoSport Sorrento.

“Volevo fare la gara riservata ai Prototipi – osserva Roberto Malvasio – e poi ho deciso che, per ripartire, era meglio l’Individual Races Attack, una prova che mi piace e che mi ha riservato sempre belle sensazioni. Ricomincio con tanta voglia di divertirmi, di tornare a casa soddisfatto e con l’ambizione di fare una stagione, sia in pista che in salita, più corposa della precedente”.

Il 2025 di Roberto Malvasio non includerà solo gare in circuito e cronoscalate. “Nella seconda parte della stagione – aggiunge il pilota di Ronco Scrivia – ci potrebbe essere l’opportunità di correre con una Ferrari 458 e poi sto pensando abbastanza seriamente al Rally della Lanterna, che non mi ha mai regalato soddisfazioni e che mi piacerebbe, almeno per una volta, provare ad archiviare positivamente”.

Tutte le notizie sull’attività del pilota di Ronco Scrivia sul suo rinnovato portale all’indirizzo www.robertomalvasio.com.