Roberto Malvasio riparte dalla “Sarnano – Sassotetto”

Il pilota di Ronco Scrivia sarà in gara con una Peugeot 308

Con la partecipazione alla 31^ edizione della cronoscalata “Sarnano – Sassotetto” – Trofeo Scarfiotti, in programma sabato e domenica prossimi e valida per il CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna), di cui è il 2° round, per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e per il TIVM (Trofeo Italiano Velocità Montagna) Centro, prende finalmente il via la stagione agonistica di Roberto Malvasio. Il pilota di Ronco Scrivia parteciperà alla gara marchigiana, che si disputa nella spettacolare cornice dei Monti Sibillini, con una per lui inedita Peugeot 308 in configurazione Cup Style, simile alle TCR con cui ha già corso, che gli sarà messa a disposizione dalla DP Racing de L’Aquila.

“Si torna finalmente nell’abitacolo – osserva il portacolori della Winners Rally Team – dopo una lunga assenza dovuta a rinvii e cambi di date delle gare. Si torna a correre con la voglia di fare bene e la consapevolezza che occorrerà innanzitutto ritrovare rapidamente il giusto ritmo. Non ho mai corso con la 308 ma è una vettura molto valida e dal grande potenziale che mi auguro di sfruttare tutto e bene“.

“La mia – conclude Roberto Malvasio – sarà un’annata senza particolari obbiettivi: correrò le gare che più mi piacciono ma non sarà una stagione di sole salite“.